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Новости » Мир 31 мая, 2019, 18:07
Россия расширила свой «черный список» представителей ЕС, в отношении которых применяются санкции

МИД России сообщил, что РФ решила расширить список представителей и институций Евросоюза, в отношении которых применяются санкции.

Об этом сообщает Европейская правда.

В комментарии, обнародованном на сайте министерства в пятницу, поясняется, что это решение принимается в ответ на «ряд решений ЕС, которые предусматривают применение ограничительных мер одностороннего характера в отношении некоторых российских граждан».

«Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования инструмента односторонних санкций, которые противоречат международному праву», – заявили в министерстве.

«В связи с этим российская сторона приняла решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что количество фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза.

Напомним, 15 марта Совет ЕС ввел санкции против восьми граждан РФ в связи с керченским агрессией 25 ноября прошлого года.
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