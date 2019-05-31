Проблемы: за две недели СНБО во второй раз рассмотрит ситуацию в энергетической сфере

Через две недели Совет нацбезопасности и обороны соберется на отдельное заседание, посвященное решению проблем в энергетической сфере.

Об этом во время брифинга, который транслирует телеканал ZIK, после первого заседания СНБО под председательством Президента Украины Владимира Зеленского заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Секретарь СНБО сообщил, что на заседании рассматривался вопрос о безопасности в энергетической сфере. Он отметил, что заседание состоялось в новом формате, что позволило провести обсуждение с учетом всех мнений участников дискуссии. Александр Данилюк отметил, что среди многочисленных приглашенных были представители регуляторов в энергетической сфере, государственных компаний.

«Была достаточно горячая дискуссия по всем актуальным вопросам, с которыми сейчас сталкивается Украина в энергетической сфере. Проблемы есть. Их скрывать нельзя, несмотря на горячий предвыборный период», – заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что новый формат был применен ввиду того, что обсуждали проблемы, которые накапливались годами и в течение длительного времени не могли найти решение. Александр Данилюк отметил, что на одном совещании, принять необходимые решения невозможно, поэтому решили дать две недели для того, чтобы участники совещания, КМУ предложили решение относительно тех проблем, которые были определены как приоритетные, и внедрили эти решения.

Те вопросы, которые не может решить КМУ и требуют полномочий СНБО, будут решены на отдельном заседании Совбеза, посвященном энергетической теме. Такое заседание может состояться через две недели.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Силец Сокальского района Львовской области на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались двое горняков.

29 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Львовщину и сразу направился на шахту «Лесная», где погибли горняки. Он встретился с родными погибших и работниками шахты.

Президент Зеленский созвал СНБО из-за трагедии с горняками на Львовщине.

31 мая члены Совета национальной безопасности и обороны на первом совещании под председательством Президента Владимира Зеленского должны были обсудить вопросы энергетической отрасли, в частности угольной промышленности, ядерной и газовой энергетики.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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