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Новости » Политика 31 мая, 2019, 19:51
Помпео и Маас говорили о собственной политике в отношении Украины

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудили собственную политику относительно Украины, России, Китая, Ирана и Венесуэлы.

Об этом сообщил Помпео общаясь с журналистами на совместной пресс-конференции с Маасом, передает Голос Америки.

Выступая перед прессой Помпео выразил признательность Германии за сотрудничество по вопросам «санкций, которые наказывают Россию за ее агрессию в Украине и использования химического оружия в Великобритании».

«В свете практики российской вооруженной агрессии, – заявил Помпео, – надеемся, что германское правительство предпримет шаги оговоренные в рамках Уэльской договоренности по укреплению поддержки НАТО».

Маас, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества Германии и США, в частности что касается Украины, и рассказал об итогах своего визита в Киев.

«Много конфликтов и вызовов, которые стоят перед нами, могут быть решены только в координации и сотрудничестве с нашими американскими друзьями и мы намерены так делать», – подчеркнул Маас.

«Это справедливо в отношении Украины», – добавил он.

Маас отметил, что во время своего визита в Киев на этой неделе, он очень четко высказался и заявил, что новый президент и новое правительство заслуживает на нашу полную поддержку в продолжении реформаторского курса Украины, и что мы работаем с другими странами Большой Семерки над достижением этой цели».

«Сейчас очень важно следить за событиями в Украине, – говорит политик. – Это также справедливо для Минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в Нормандском формате, или на других уровнях».

Маас подчеркнул необходимость для России «немедленно сделать конструктивные шаги – не только в отношении Украины, однако, в отношении Украины прежде всего».
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ГерманияУкраинаГайко Маасновости Украиныновости политикиСШАМайк Помпео
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