Подкуп и агитация: С начала избирательной кампании возбуждено уже два уголовных дела

С начала избирательной кампании в Верховную Раду в полицию поступило 14 сообщений о нарушениях в избирательной сфере, открыто два уголовных производства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«С начала избирательной кампании в полицию поступило 14 сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Следовательно следователями открыто два уголовных производства, связанные с избирательным процессом в Верховную Раду», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 из этих сообщений поступило в Луганской области, два – в Одесской и по одному в Винницкой, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областях.

По данным полиции, эти сообщения были связаны с подкупом избирателей (12), незаконной агитацией (1) и повреждением имущества (1).

На протяжении прошлых суток в органы полиции поступило одно сообщение, связанное с выборами.

В целом по двум сообщениям сведения внесены в ЕРДР. В частности, следователями начаты уголовные производства по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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