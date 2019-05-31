Подъезды, троллейбусы и рестораны, – патрульные о том, где нельзя курить

Курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов запрещается в лифтах и таксофонах, а также в помещениях и на территории заведений здравоохранения.

Об этом сообщает патрульная полиция на своей странице в Facebook.

«Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с табакокурением. Хотим напомнить, где именно запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов», – говорится в сообщении.

Так, запрещено курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов: в лифтах и таксофонах; в помещениях и на территории заведений здравоохранения; в помещении и на территории учебных заведений; на детских площадках; в помещениях и на территории спортивных сооружений и учреждений физической культуры; в подъездах жилых домов; в подземных переходах.

Также запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в транспорте, используемом для перевозки пассажиров; в помещениях заведений ресторанного хозяйства; в помещениях объектов культурного назначения; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений; на стационарно оборудованных остановках транспортных средств.

Запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курения табачных изделий в помещениях предприятий, учреждений и организаций; в помещениях гостиниц; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Как сообщается, 31 мая по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день без табака.

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