Парубий заявил об «искажениях» в стенограмме встречи глав фракций с Зеленским

В обнародованной стенограмме встречи руководителей парламентских фракций и Президента Украины Владимира Зеленского, которая состоялась 21 мая и во время которой шла речь об изменениях избирательного законодательства, есть искажение текста и изъяты отдельные предложения.

Об этом во время утреннего заседания Верховной Рады Украины, которое транслирует телеканал ZIK, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

«Но даже с теми изменениями, каждый, кто прочитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно – никакой договоренности об открытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой!» – подчеркнул спикер.

Андрей Парубий заявил, что озвученное заявление о якобы договоренность с главами фракций о закрытых списках, – откровенная неправда.

«Обидно, что президентство начинается с антиконституционных указов и начинается с неправды. Это может прочитать любой человек – большинство фракций выступили за открытые списки и не давали подтверждение идее Богдана о том, что необходимо сделать закрытые списки», – акцентировал председатель Верховной Рады.

Андрей Парубий добавил, что назначение главы Администрации Президента вопреки закону о люстрации является «для всех, кто с Майдана и до сегодняшнего дня боролся за изменения в стране, стало пощечиной». Спикер отметил, что хотел бы услышать мнение общественных активистов по этому поводу, и добавил, что если они не скажут свое слово, «будем говорить мы».

Напомним, 21 мая, состоялись консультации с участием Президента Зеленского и глав парламентских фракций. Как сообщалось, Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в ВРУ и отменить «мажоритарку».

27 мая председатель ВРУ Андрей Парубий потребовал от представителя Президента Украины Владимира Зеленского в ВРУ Руслана Стефанчука не дискредитировать украинский парламент заявлениями о якобы достигнутых в ходе консультаций договоренностях относительно изменений избирательного законодательства. Он требовал обнародовать стенограмму встречи.

30 мая была обнародована стенограмма встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций.

Стенограмма встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам. Ранее представитель Зеленского заявил, что закрытые списки участники встречи поддержали.

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