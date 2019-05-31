Парубий, вероятнее всего, пойдет на выборы с «Европейской солидарностью», – Бирюков

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, вероятно, будет балатироваться в парламент на досрочных выборах по спискам партии пятого Президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (переименованный «Блок Петра Порошенко «Солидарность»).

Об этом в эфире программы «Ныни вже» заявил советник Порошенко Юрий Бирюков, передает Общественное.

На уточняющий вопрос ведущей относительно того будет ли баллотироваться Парубий от «Европейской солидарности», Бирюков заявил: «я думаю, да».

«Насколько я понимаю, да. Хотя, опять же, он этого прямо не сказал», — отметил Бирюков.

Добавим, на съезде политической партии «Европейская солидарность» Парубий заявил о своем участии во внеочередных парламентских выборах с «командой единомышленников».

В 2014 году Парубия избрали по многомандатному округу от «Народного фронта». Из 561 заседания Совета он пропустил лишь 6.

24 апреля Парубий пообещал поставить на голосование свою отставку, за которую начали собирать подписи, после подписания языкового закона.

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