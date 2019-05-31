Партнер Зеленского Шефир заявил, что Закон о языке надо отменить

Совладелец «Квартала 95» Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, кроме прочего, что закон о языке нужно отменить, а квоты менять.

Об этом он заявил в интервью Детектор медиа.

Партнер Зеленского и совладелец «Квартала 95», которому президент передал свою часть собственности в компании, считает, что политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству.

«Долго объяснять, но наибольший удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны», – сетует Шефир.

«Если бы нам внутри Украины позволили создавать на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты – это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю – ее затеяли, чтобы подзаработать деньжат и с той, и с другой стороны. Все заработали, только нас разорили с вами», – заявил он.

Брат первого помощника президента также считает, что введение квот на языка в эфире противоречит Конституции, где говорится о гарантиях свободного развития и защиты русского и других языков нацменьшинств Украины.

«Квоты – это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не путем квотирования, а, например, какими-то преференциями, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском – коммерчески привлекательным», – утверждает Шефир.

По его мнению, для поддержки украинского языка производство украиноязычных фильмов достаточно просто освободить от налогов и снизить долю заработка кинотеатров на прокате таких фильмов. Тогда, по его словам, стоимость производства такого фильма снизится почти вдвое.

Такой же точки зрения он придерживается и в вопросе книгоиздательства.

Шефир считает, что именно такой будет политика Зеленского в этой сфере.

«Я ожидаю пересмотра квот. 90% – это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны», – рассказал Шефир о своих ожиданиях от нового президента.

При этом он рассказал, что за украинский сериал украинские телеканалы готовы платить от 20 тыс. до 50 тыс долл., а российский канал платит 200 тысяч. Таким образом, сможет отмены квот и политика преференций сделать производство украиноязычных фильмов более выгодным, остается под вопросом.

Отвечая на вопрос о том, что ориентируясь на российский рынок, украинские производители создают контент в интересах РФ, государства-агрессора, Шефир ответил: «Мы производим в своих интересах. Мы на них зарабатываем». Он добавил, что якобы эти деньги приходят в страну и с них платятся налоги.

«Политика должна уйти и не мешать бизнесу. А то даже нам пришлось туда пойти», – заявил партнер Зеленского.

Он рассказал, что был в политике и ушел. Шефир пояснил, что он принимал участие в составлении предвыборной программы Зеленского и помогал писать речи.

Напомним, по мнению Шефира, «с Путиным можно договориться».

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