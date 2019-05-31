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Новости » Политика 31 мая, 2019, 8:30
Партнер Зеленского Шефир: У Путина имперские амбиции, но с ним можно договориться

Совладелец «Квартала 95» Борис Шефир считает, что с Владимиром Путиным можно договориться, чтобы прекратить войну, хоть у него и есть имперские амбиции. А предыдущая власть была заинтересована в войне.

Об этом он сказал в интервью Детектору медиа.

По его словам, после смены власти война на Востоке просто утихнет.

«У нас в предвыборной программе написано, что, если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится», – заявил он, подкалывая Петра Порошенко.

Также, по его мнению, с Путиным реально договориться. А если нет, то будет «настоящая война».

«Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив», – заявил Шефир.

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армияВладимир Путинвойнановости Украиныновости политикиБорис Шефир
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