Оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года появился в свободном доступе

Американская Библиотека конгресса выложила в свободный доступ оцифрованный путеводитель по Киеву, который увидел свет в 1897 году.

Об этом сообщает издание ABCnews.

Полное название издания – «Путеводитель по Кіеву и его окрестностямъ с адреснымъ отделомъ, планомъ и фототипическими видами г. Кіева».

Это – четвертая публикация книги авторства В. Д. Бублика, исправленная и дополненная.

В предисловии к путеводителю говорится, что тот не претендует на значение серьезного научного труда: «Мы поставили себе цель представить в сжатой и доступной форме описание всего того, что заслуживает внимание как в самом городе, так и на его окраинах».

Кроме перечня памятников, заведений и магазинов, в путеводитель вошла историческая и географическая справка, а также сотня страниц рекламы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.