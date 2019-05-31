Открою врачебную тайну: Мосийчук заявил, что пропускал заседания из-за серьезной болезни

Экс-член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук рассказал, почему его не было на последних заседаниях украинского парламента.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что все время находился на серьезном лечении.

«Процесс лечения вышел сложный: сильные боли, прием большого количества лекарств, что «било» по организму, несколько раз наркоз, но, к счастью, болезнь удалось обуздать», – написал Мосийчук.

Нардеп извинился перед теми, с кем не смог встретиться, и поблагодарил медперсонала.

«Благодаря вашим усилиям я выхожу с больничного и возвращаюсь к работе», – рассказал Мосийчук

В подтверждение своих слов он опубликовал больничный лист и заверенный медиками диагноз.

Диагноз Игоря Мосийчука

Диагноз Игоря Мосийчука

Как сообщалось ранее, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Игорь Мосийчук выходит из его партии.

Сам Мосийчук заявил, что принял такое решение из-за серьезных идеологических разногласий, которые влекли за собой конфликты с отдельными членами команды.

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