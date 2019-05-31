Открою врачебную тайну: Мосийчук заявил, что пропускал заседания из-за серьезной болезни

Экс-член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук рассказал, почему его не было на последних заседаниях украинского парламента.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Он объяснил, что все время находился на серьезном лечении.
«Процесс лечения вышел сложный: сильные боли, прием большого количества лекарств, что «било» по организму, несколько раз наркоз, но, к счастью, болезнь удалось обуздать», – написал Мосийчук.
Нардеп извинился перед теми, с кем не смог встретиться, и поблагодарил медперсонала.
«Благодаря вашим усилиям я выхожу с больничного и возвращаюсь к работе», – рассказал Мосийчук
В подтверждение своих слов он опубликовал больничный лист и заверенный медиками диагноз.
Как сообщалось ранее, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Игорь Мосийчук выходит из его партии.
Сам Мосийчук заявил, что принял такое решение из-за серьезных идеологических разногласий, которые влекли за собой конфликты с отдельными членами команды.