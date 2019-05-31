От Кабмина через суд требуют снова выдавать паспорта в виде книжечки, а не ID-карты

Бланки паспорта нового образца. Фото: Маркив Михаил/УНИАН

Окружной административный суд Киева закончил подготовительное заседание по делу по иску к Кабинету министров о обеспечения возможности оформления паспорта гражданина Украины в форме книжечки.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда, пишет theБабель.

«Истец просит суд обязать КМУ внести соответствующие изменения в Постановления, которым регулируется вопрос порядка оформления паспорта гражданина Украины», – говорится в сообщении.

В марте прошлого года правительство отменило возможность оформления паспорта гражданина Украины в форме книжечки. После этого внутренние паспорта выдают исключительно в форме ID-карты.

Кабинет министров одобрил повышение цен на услуги по оформлению паспортов, в том числе иностранных и в форме ID-карты. Соответствующее решение было принято на заседании.

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