«Основа» объединяется с «Батькивщиной»: Тарута объяснил причины

Сергей Тарута признался, что партия «Основа» не была уверена в возможности пройти в Верховную Раду, поэтому решила объединить усилия с «Батькивщиной», с которой имеет много общего. Кроме того, лидер «Основы» не исключает также возможность формирования после выборов коалиции вместе со «Слугой народа».

Об этом сам народный депутат Украины Сергей Тарута рассказал в эфире проекта «FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко» на телеканале ZIK.

Он подчеркнул, что партия «Основа» приняла решение, что она самостоятельно не пойдет на выборы в парламент, поскольку понимает, что сейчас нет уверенности в том, что она преодолеет барьер в 5%.

«Было принято решение о том, чтобы делегировать часть команды для того, чтобы усилить команду «Батькивщины» и вместе достигать своей цели. Здесь речь идет о том, чтобы сделать экономику нашей страны очень развитой, сделать так, чтобы каждый год рост был на уровне не ниже, чем 7%», – рассказывает народный депутат.

По его словам, в этих стремлениях практически совпадают программы «Украина-2030» партии «Основа» и «Новый курс» Юлии Тимошенко.

«Мы думаем о том, как сделать так, чтобы все же была социальная справедливость. Здесь у нас тоже много общего. Более того, мы сейчас закончили очень важный документ – «Правовая Украина», где четко расписано, как сделать верховенство права. Здесь наше видение тоже совпадает с видением команды «Батькивщины», – отметил Сергей Тарута.

Кроме этого, отметил он, в обеих командах есть еще видение мирного плана, где тоже наблюдается совпадение целей.

Лидер «Основы» также рассказал, что вместе с «Батькивщиной» участие в выборах будет принимать он лично, председатель партии Андрей Николаенко и часть команды из регионов, будет баллотироваться через мажоритарные округа.

«Сейчас мы еще согласовываем, сколько там будет членов команды партии «Основа», и сегодня это решение было поддержано», – говорит парламентарий.

Кроме того, он прокомментировал возможность того, что в следующем парламенте «Батькивщина» будет формировать коалицию с президентской партией «Слуга народа».

«Сейчас мы понимаем, что «Слуга народа» никогда не войдет в коалицию ни с БПП, ни с «Оппозиционным блоком». Тогда остаются «Батькивщина», возможно, партия Вакарчука «Голос» или «Сила и честь» Смешко. Это конфигурация, которая и будет формировать власть в следующем парламенте», – резюмировал Тарута.

Напомним, Сергей Тарута выразил свою поддержку Юлии Тимошенко еще перед первым туром президентских выборов 2019 года.

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