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Новости » Политика 31 мая, 2019, 11:03
Новое правительство появится уже в конце августа или в начале сентября, – Данилюк

Уже в конце августа или в начале сентября в Украине может быть сформировано новое правительство.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов.

В частности, по его словам, новый состав Кабинета министров должен быть сформирован сразу после внеочередных парламентских выборов.

«В результате досрочных выборов, правительство может быть сформировано уже в конце августа или в начале сентября», – отметил Данилюк.

Он добавил, что таким образом может быть ускорен процесс получения следующего транша МВФ.

«Получение транша МВФ могло бы значительно затянуться, если бы выборы проходили в октябре. Тогда МВФ должен был бы ждать, пока сформируется новое коалиционное правительство, а это могло бы длиться до конца года. Таким образом, команда нового президента Владимира Зеленского ускорила получение транша. В противном случае Украина могла бы столкнуться с финансовым кризисом», – заявил Данилюк.

Напомним, 30 мая Верховная рада провалила отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Отставку поддержали всего 97 нардепов. Таким образом, Гройсман останется на своей должности.
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кабинет министровАлександр Данилюкновости Украиныновости политикиМВФ
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