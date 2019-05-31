Новое направление туризма: Украина и Коста-Рика планируют заключить соглашение о безвизе

Украина и Коста-Рика намерены заключить соглашение о безвизовом режиме для граждан обеих стран.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление Департамента консульской службы МИД Украины.

Накануне впервые в истории двусторонних отношений состоялись консульские консультации между Украиной и Коста-Рикой.

«Две дружественные страны впервые в истории двусторонних отношений провели содержательные переговоры по консульской проблематике. Делегации проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав и интересов граждан и юридических лиц обоих государств, обменялись основными достижениями консульских служб и обсудили перспективы расширения взаимного консульского присутствия», – говорится в сообщении департамента.

«С целью институализации решение коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвіз», – подчеркнули дипломаты.

Напомним, в 2016 году Коста-Рика отменила визы для граждан Украины на путешествия до 90 дней.

Ранее сообщалось, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров с целью отмены визовых требований для граждан обеих стран.

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