Новое направление туризма: Украина и Коста-Рика планируют заключить соглашение о безвизе

Украина и Коста-Рика намерены заключить соглашение о безвизовом режиме для граждан обеих стран.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление Департамента консульской службы МИД Украины.
Накануне впервые в истории двусторонних отношений состоялись консульские консультации между Украиной и Коста-Рикой.
«Две дружественные страны впервые в истории двусторонних отношений провели содержательные переговоры по консульской проблематике. Делегации проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав и интересов граждан и юридических лиц обоих государств, обменялись основными достижениями консульских служб и обсудили перспективы расширения взаимного консульского присутствия», – говорится в сообщении департамента.
«С целью институализации решение коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвіз», – подчеркнули дипломаты.
Напомним, в 2016 году Коста-Рика отменила визы для граждан Украины на путешествия до 90 дней.
Ранее сообщалось, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров с целью отмены визовых требований для граждан обеих стран.