«Неподобающе работал»: Холодницкий объяснил, почему забрал себе десятки дел

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что прокурор Сергей Козачина, у которого он забрал десятки дел, ненадлежащим образом выполнял свою работу.

Об этом Холодницкий сказал в комментарии Украинской правде.

По словам руководителя САП, прокурор еще с февраля 2018 года обещал выдвинуть подозрения в деле «Золотого мандарина», а в апреле 2018 года якобы должен был завершить расследование.

«И тут в апреле 2019 года внезапно объявляет подозрении одному из мелких клиентов за ч.5 ст.191 (растрата имущества – Ред.), что предусматривает 12 лет тюрьмы. А через неделю внезапно переквалифицирует на ст. 205 (фиктивное предпринимательство – Ред.), штраф, и с ходатайством об освобождении от ответственности направляет в суд», – утверждает Холодницкий.

Он добавил, что дал указание изучить состояние дел во всем отделе, который возглавляет Козачина.

Глава антикоррупционной прокуратуры также уверяет, что был случай, когда его подчиненный проиграл в суде дело, скрыв это от руководства, или не приходил на судебное заседание.

Вместе с тем, прокурор Козачина в комментарии УП сказал, что дело одного из фигурантов «Золотого мандарина» переквалифицировали на фиктивное предпринимательство якобы за то, что он был подставным лицом и в самом деле не причастен к завладению средствами.

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