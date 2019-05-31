Нельзя поддерживать идею дефолта для Украины, – экс-министр экономики

Дефолт для Украины является не вопросом украинской политики и не выбором украинцев. Ведь, государство загнано уже в очень глубокие долги и банкротство ей грозит с того момента, как только страна потеряет возможность эти долги обслуживать. И не последнюю роль в этом сыграла экс-министр финансов Наталья Яресько, которая договорилась о реструктуризации долга с Международным валютным фондом еще в 2015 году. Но вопрос объявления дефолта является последним делом.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Народ против» с ведущей Наташей Влащенко на телеканале ZIK говорил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

«Я считаю, что никто не должен поддерживать идею дефолта в Украине. Ведь, он принесет в государство очень большие экономические проблемы и поэтому этого нельзя допустить», – сказал Суслов.

Но, по его словам, дело в том, что дефолт, это не вопрос украинской политики и украинского выбора. Ведь, Украина уже загнана в очень глубокие долги.

«Объективно нам грозит дефолт с того момента, как только Украина потеряет возможность обслуживать эти долги. Потому что уже сегодня мы обслуживаем долги за счет новых займов. Как только займы прекратятся, дефолт наступит независимо от того, хотим мы этого, или нет. Поэтому я думаю, что сейчас является правомерной постановка вопроса о предложении Коломойского только в одном смысле, надо не дожидаясь дефолта и ставить перед нашими западными «друзьями и партнерами» вопрос о необходимости списания части долгов для Украины», – прокомментировал он.

Он подчеркнул, что подобная ситуация уже была в декабре 2015 года, когда официально о дефолте и не объявляли, а Украина договорилась с кредиторами о рассрочке и частичном списании долгов. Но это потянуло за собой другие последствия.

«Украина получила тяжелые обязательства, связанные с большими выплатами до 2040 года. Но, фактически, не выполнив обязательств в 2015 году мы допустили дефолт, хотя и не объявляли о нем. Потому предварительно провели переговоры относительно частичного списания и реструктуризации долгов», – отметил Суслов.

Но, он сказал о том, что как тогда, так и сейчас негативно относится к подписанию соглашения по реструктуризации долга.

«Если в Украине начнется экономический рост более четырех процентов годовых, мы должны будем отдавать 40 процентов прироста нашим кредиторам. Это приведет к утечке миллиардов долларов. Есть и другой вариант, это не расти в экономическом смысле и сидеть в яме, как это делаем мы сейчас. Поэтому госпожа Яресько, фактически, продала наше будущее», – считает он.

Напомним, заявление бизнесмена Игоря Коломойского относительно возможного дефолта появилось после того, как в Украину прибыла миссия МВФ и стало известно, что Фонд может отложить предоставление Украине очередного транша из-за внеочередных выборов и отставку правительства. В этих условиях Коломойский советует новоизбранному президенту «брать пример с Греции»: вместо того, чтобы отдавать внешние долги, объявить дефолт.

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