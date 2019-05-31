Не первая в Украине женская партия, — эксперт об инициативе Поляковой

История Украины знает, как минимум, три политические партии, куда входили только женщины — это «Солидарность женщин Украины», «Женщины», «Женщины за будущее». Поэтому идея Оли Поляковой — далеко не уникальна.

Об этом во время программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявила юрист Анна Маляр.

«Партия Оли Поляковой — это не первая женская политсила», — подчеркнула юрист.

В истории было минимум три женские партии, которые даже принимали участие в выборах: «Солидарность женщин Украины», «Женщины», «Женщины за будущее», перечисляет Анна Маляр.

«Поэтому инициатива Ольги Поляковой точно не уникальная. Первая женская политпартия датируется 1999 годом. Возможно, госпожа Полякова была маленькой и не знает этого», — предположила юрист.

Анна Маляр обращает внимание на то, что в Украине вопрос гендерного равенства — сложный.

«С одной стороны, действительно, в Украине 53% населения — женщины. Они имеют право на представление их прав и интересов в равной части — в парламенте или любых других государственных органах», — юрист.

Анна Маляр объясняет, как пол и профессионализм стоят рядом в вопросе сексизма.

«Я могу засвидетельствовать о том, что в нашей стране есть и шовинизм и сексизм. Иногда чувствую это на себе. Вместе с тем, считаю, что это не должно идти на жертву профессионализма. То есть не должен быть на посту человек лишь по признаку пола. Для меня как гражданки важно, чтобы врач был профессиональным, и нет значения, какой у него пол», — объяснила юрист.

Часть экспертов считает, что определенное квотирование в парламенте по регионам или статью — это ограничение части населения, рассказала Анна Маляр. Поэтому в этом вопросе надо тоже искать баланс.

«С одной стороны, женщины давно готовы выполнять государственные функции. С другой – нужно, чтобы это не был женский шовинизм. А Ольга Полякова и люди, которые будут с ней баллотироваться — имеют на это право. Мы не можем его отрицать», — добавила юрист.

Напомним, украинская певица Ольга Полякова заявила, что создает свою политическую партию, куда войдут только женщины.

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