На Тернопольщине бригада «Укрэнерго» попала в ДТП, четверо погибших

В Тернопольской области в результате ДТП погибли четверо сотрудников «Укрэнерго», еще один находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук в Facebook.

«У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаэс-Жешув линейная бригада Тернопольского участка Юго-Западной ЭС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие. При лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое наших коллег, четвертый умер в больнице», – написал Ковальчук.

Он добавил, что водитель находится в тяжелом состоянии в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

В то же время, как сообщает пресс-служба Нацполиции, три человека погибли, а двое в тяжелом состоянии – это результат дорожно-транспортного происшествия в Збаражском районе. Авария произошла 30 мая около 16:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье.

По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

На момент несчастья в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двоих госпитализировали в больницу. Состояние одного из пострадавших тяжелое. За его жизнь борются медики.

Сведения о событии внесении аварии в ЕРДР согласно статье 286 часть 3 УК. Продолжается следствие.

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