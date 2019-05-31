На Сицилии активизировался самый высокий вулкан Европы

На итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий вулкан Европы – Этна. Зафиксировано два разлома, через которые со вчерашнего дня началась утечка лавы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ANSA.

В четверг вечером появились две новые разломы у подножия юго-восточного кратера на высоте 3150 метров.

Два потока лавы, протянулись на несколько сотен метров. Дрожь внутренних магматических каналов достигло средних значений и в настоящее время уменьшается.

Также наблюдался выброс пепла из вулкана, однако это не повлияло на работу аэропорта Катании, который полностью функционирует.

Местные вулканологи заявили, что извержения не представляют опасности для населения, но необходимо будет контролировать поток туристов в районе для их безопасности.

В феврале из-за активности Этны аэропорт Катанья-Фонтанаросса отменил часть рейсов.

Гора Этна высотой 3300 метров является самым большим действующим вулканом в Европе. Последнее крупное извержение было зимой 2008/2009 годов.

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