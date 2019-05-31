На Ровенщине на территории бывшей тюрьмы НКВД обнаружили массовое захоронение

Во время проведения поисковых работ на территории бывшей Дубенской тюрьме, где сейчас дислоцируется одна из военных частей, обнаружено захоронение убитых людей.

Об этом сообщалось во время пресс-конференции, проведенной вчера в городском совете города Дубно.

По мнению специалистов, похороненными на территории тюрьмы есть жертвы политических репрессий в июне 1941 года.

«Пока обнаружено массовое захоронение, где содержатся остатки 19 человек. Из них – 16 человек мужского пола, три – женского.

У четырех человек обнаружены следы огнестрельных ранений в височной области черепа. Отбор материалов и поверхностное обследование продолжается», – отмечалось во время пресс-конференции.

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