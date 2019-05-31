На Прикарпатье во время реставрации храма нашли уникальные росписи

На Прикарпатье в Коломые реставрируют один из старейших храмов Прикарпатья. Речь о Благовещенской церкви, которую возвели еще во второй половине ХVI века.

Храм уже несколько раз ремонтировали, однако безжалостное время и не всегда соблюдение технологий, привели к крайне неудовлетворительному состоянию: перегнило покрытия, стены начали расходиться, и бревна уже свое отслужили. Об этом пишет «Репортер».

С февраля в храме начали капитальный ремонт. Укрепили фундамент, еще здесь заменяют бревна, которые формируют стены храма, ведь старое дерево прогнило.

Сейчас храм перекрывают новым покрытием. Специально искали мастеров на Верховинщине, которые умеют его правильно класть.

По словам мастера Владимира Гондурака, дерево должно быть колене, а не резаное. Если сохранить древнюю технологию, то крыша прослужит десятилетиями.

Также перешли к внутренним работам. Сняли со святилища доски ДВП. За ними прятался роспись, которую сделали мастера еще в 1944 году.

Храм реставрируют, сохраняя его аутентичный вид, ведь идет речь о том, что архитектурное сооружение могут подать к культурному наследию ЮНЕСКО.

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