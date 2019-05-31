На полигоне в аннексированном Крыму провели 50 воздушных испытаний

Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла удары по наземным целям условного противника на полигоне под Феодосией, в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России, пишет Радио Свобода.

«Экипажи на самолетах Су-34 и Су-24М авиационных частей ВКС выполнили практические бомбометания, пуски неуправляемых авиационных ракет, стрельбу из пушечного вооружения», – сообщили в российском ведомстве.

Сообщается, что всего летчики применили более 50 бомб, совершили около 200 пусков неуправляемых ракет, а также более 500 выстрелов из 30-миллиметровой пушки.

В Минобороны России утверждают, что организованы на полигоне мишени позволили максимально приблизить ситуацию к боевой.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Вооруженных сил Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

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