live
Aнонси
Анонс програми Деталі за 01.06.19
Анонс програми Деталі за 01.06.19
1 июня, суббота
Анонс програми Злий дім: Велике переселення? за 01.06.19
Анонс програми Злий дім: Велике переселення? за 01.06.19
1 июня, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 01.06.19
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 01.06.19
1 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 31 мая, 2019, 20:10
На Донбассе восемь обстрелов от боевиков: среди наших военных потерь нет

В течение дня боевики восемь раз стреляли по позициям украинских военных.

Об этом сообщает Штаб ООС.

«С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В частности, на позициях «Восток» было шесть обстрелов вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Авдеевки.

На позициях «Север» стреляли возле Майского и Новолуганского.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ДонбассУкраинановости УкраиныООС
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-31 21:38 :24