На Донбассе восемь обстрелов от боевиков: среди наших военных потерь нет

В течение дня боевики восемь раз стреляли по позициям украинских военных.

Об этом сообщает Штаб ООС.

«С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В частности, на позициях «Восток» было шесть обстрелов вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Авдеевки.

На позициях «Север» стреляли возле Майского и Новолуганского.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.