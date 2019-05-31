На дне Северного моря ученые нашли следы поселения древних людей

Ученые обнаружили возможные следы «потерянного» поселение каменного века под водами Северного моря.

Глубоко под Северным морем нашли окаменелый лес, в котором могут быть обнаружены следы доисторических людей, пишет Live Science, передает Новое время.

Это открытие дает исследователям новую надежду в поисках «потерянных» поселений охотников-собирателей в эпоху мезолита, потому что находка показывает, что они обнаружили особый тип древнего ландшафта.

Ученые взяли пробы отложений в затопленном окаменелом лесу во время плавания в Северном море на исследовательском корабле RV Belgica, в районе Доггерленд, известном как Браун-Бэнк или Браун-Ридж. Ученые говорят, что они уверены, что они близки к обнаружению следов доисторического поселения людей на этих затопленных землях.

«Мы абсолютно уверены, что мы очень близки к поселению. Многочисленные артефакты исторического происхождения из этого региона говорят нам, что там что-то есть. Теперь мы определили регионы, где исторический слой мезолита близок к поверхности морского дна», – сказал один из руководителей проекта археолог Винсент Гаффни из Бредфордского университета в Великобритании.

По словам Гаффни, ученые теперь планируют осмотреть район Браун-Бэнк на голландском исследовательском судне с более тяжелым оборудованием для дноуглубительных работ, которое позволит им взять больше образцов из затопленного окаменелого леса.

Существующие карты Доггерленда показывают ныне затопленные места, где когда-то были береговые линии, реки, озера и водно-болотные угодья. Ландшафт затонул в результате таяния ледников около восьми тысяч лет назад Под морем находится огромный затопленный доисторический ландшафт. При этом прибрежные его части покрыты современными отложениями, в том числе – от реки Рейн.

По мнению ученых, 12 тысяч лет назад, после последнего ледникового периода, регион превратился на лесистую равнину, где обитало множество животных и которую избрали для своих поселений древние охотники-собиратели.

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