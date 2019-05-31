«Метинвест» ежегодно будет выделять на стипендии криворожских судент по 3,5 млн грн

Компания «Метинвест» подписала Меморандум о сотрудничестве с Криворожским национальным университетом. В рамках договора на стипендиальной программе для студентов планируется ежегодно выделять около 3,5 млн гривен. Кроме того, компания хочет инвестировать в обновление материально-технической базы вуза.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В 2019-м для механико-машиностроительного факультета будет закуплено новое оборудование, создадут новую лабораторию. На это «Метинвест» уже направил 1,6 млн гривен.

Новый формат работы предполагает более широкую профориентационную деятельность, внедрение дуальной формы обучения, организации практики и стажировок студентов и преподавателей на предприятиях «Метинвеста», проведение курсов по подготовке к ВНО, поддержку STEM-образования школьников.

Сотрудничество вуза и компании создаст благоприятные условия для реформирования образовательной системы по подготовке квалифицированных специалистов технических специальностей с учетом современных тенденций рынка труда Украины.

«Для того, чтобы мотивировать молодых специалистов и показать престижность профессии горняка, важно заинтересовать их еще на этапе обучения. Здесь учебные заведения и представители предприятий должны работать совместно. Уверен, теперь у наших студентов будет больше стимулов хорошо показать себя. Ведь они видят, что нужны работодателю, что их готовы принять без опыта работы. А самое главное, предприятия создают условия и для комфортных занятий: современные аудитории с оборудованием», –отметил ректор Криворожского национального университета Николай Ступник.

В то же время Генеральный директор ИнГОКа, который входит в холдинг «Метинвест», Александр Герасимчук подчеркнул, что компания уже более 10 лет поддерживает учебные заведения Кривого Рога.

«Мы совместно работаем над учебными программами, обновляем материально-техническую базу, закупаем учебное оборудование, профильную литературу. Студенты получают именные стипендии и возможность проходить практику на производстве. Благодаря таким подходам многие выпускники криворожских вузов сегодня занимают руководящие должности на предприятиях компании», – отметил Герасимчук.

«Мы уже видим примеры успешного взаимодействия наших предприятий и образования, особенно в части науки. Занятия в «Академии горняка и обогатителя» проводит преподавательский состав КНУ, а специалисты ГОКов помогают студентам оттачивать практические навыки. Уверена, новый формат сотрудничества будет полезным и для бизнеса, и для вуза», – добавила директор по персоналу и социальным вопросам ИнГОК Елена Бойченко.

Как сообщалось ранее, генеральный директор «Павлоградуголь» Сергей Воронин заявил, что благодаря инвестициям ДТЭК предприятие вдвое увеличило добычу – с 10 млн до 20 млн тонн в год.

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