Меркель избрали почетным доктором Гарварда

Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила почетную докторскую степень Гарвардского университета и выступила перед выпускниками и преподавателями этого старейшего вуза США.

Об этом сообщает Укринформ.

«Снесите стены невежества и ограниченности... Действуйте сообща в духе многостороннего глобального мира. Постоянно спрашивайте себя: я делаю нечто, потому что это правильно, или только потому, что это возможно?», – обратилась Меркель к 20 тыс. участникам 368 выпускной церемонии.

Среди других рекомендаций лидера ФРГ были такие: не забывать о том, что свобода не является самоочевидной данностью; удивлять самих себя своими возможностями чего-то достичь; помнить о том, что открытость всегда связана с риском, а отказ от старого является частью нового начала.

Меркель – не первый канцлер ФРГ, который выступил в Гарварде на выпускной церемонии. До нее это делали Конрад Аденауэр, Гельмут Шмидт и Гельмут Коль.

Во время визита в Бостон, где действует университет, Меркель также пообщалась с губернатором штата Массачусетс Чарли Бейкером. А в пятницу, уже в Берлине, она встретится с госсекретарем США Майк Помпео.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.