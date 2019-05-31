live
Aнонси
10 днів президентства Зеленського. Народ проти, 31.05.19 о 21:15
10 днів президентства Зеленського. Народ проти, 31.05.19 о 21:15
31 мая, пятница
Анонс програми Деталі за 01.06.19
Анонс програми Деталі за 01.06.19
1 июня, суббота
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
1 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 31 мая, 2019, 11:52
Мангеру позволили передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия

В Шевченковском районном суде города Киеве продлили меру пресечения подозреваемому в заказе нападения Владиславу Мангеру на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Председательствующая судья Татьяна Притула принял решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Однако, позволила Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Отметим, прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля. Адвокат Андрей Мурашкин просил суд частично удовлетворить ходатайство и разрешить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

Читайте больше новостей на тему: Катерина Гандзюк
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
новости УкраиныЕкатерина ГандзюксудВладислав Мангер
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-31 12:06 :24