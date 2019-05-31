Мангеру позволили передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия

В Шевченковском районном суде города Киеве продлили меру пресечения подозреваемому в заказе нападения Владиславу Мангеру на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Председательствующая судья Татьяна Притула принял решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Однако, позволила Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Отметим, прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля. Адвокат Андрей Мурашкин просил суд частично удовлетворить ходатайство и разрешить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

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