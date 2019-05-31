Малайзия вернет 450 тонн мусора, отправленного ей девятью странами мира

Малайзия отказывается быть свалкой для всего мира. Поэтому она демонстративно вернет 450 тонн загрязненных пластиковых отходов странам, приславшим его сюда .

Об этом сообщает Platforma.

Развитые государства мира начали как никогда активно отправлять собственный мусор в Малайзию. Настолько активно, что стране это надоело.

Министр энергетики, науки, технологий, окружающей среды и изменения климата Йо Би Инь заявил, что США, Великобритании, Канаде, Японии, Китаю, Саудовской Аравии, Бангладешу, Нидерландам и Сингапуру стоит ожидать возврата отходов.

В прошлом месяце пять контейнеров с мусором уже вернулись в Испанию. Еще девять транспортных контейнеров недавно обнаружили в крупнейшем морском порту Малайзии Порт-Кланге. Они наполнены неправильно маркированными пластиковыми отходами и мусором, который не поддается переработке, в частности смесью бытовых и электронных отходов.

Недавний отчет Greenpeace показал, что в течение первых семи месяцев 2018 года пластиковые отходы экспортировали из США в Малайзию чаще более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Чтобы бороться с проблемой Малайзия запустила целевую группу для борьбы с нелегальным импортом пластиковых отходов. С того времени власть совершила десять операций.

Йо добавляет: «Мы призываем развитые страны пересмотреть свой порядок обращения с пластиковыми отходами и прекратить отгрузку мусора в развивающиеся страны».

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