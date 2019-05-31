Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

Официальный Пекин состоянием на 00:00 часов 1 июня по местному времени ввел дополнительные тарифы против американских импортных товаров на общую сумму около $60 млрд.

Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.

«Китай поднял тарифы на импортируемые из США товары на сумму десятков миллиардов долларов, выполнив обещанный ответ на последний раунд торговой войны со стороны президента Дональда Трампа», – отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что по состоянию на субботу Пекин ввел дополнительные пошлины:

25% тарифов на 2493 позиции, по сравнению с 10%, дополнительно введенными ранее. К ним относятся некоторые механические изделия, природный газ и продукция по уходу за кожей;

20% тарифов на 1078 позиций, по сравнению с 10% ранее, которые включают отдельные установки, дерево и оптические инструменты;

10% тарифов на 974 позиции, по сравнению с 5% ранее – среди них листовое стекло, лазеры и регулирующие клапаны;

5% тарифов на 595 позиций по автозапчастям, которые изначально были в списке, но в январе были исключены.

Таким образом, США и Китай продемонстрировали, что готовы углубиться в длительное противостояние, отмечает агентство.

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