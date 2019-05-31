Крупнейший китайский инвестор CNBM просит у Зеленского защиты от олигарха Фукса

После встречи Президента Украины и посла КНР крупнейшая китайская госкорпорация СNBM обратилась к Зеленскому с просьбой о защите от украинских рейдеров.

Прося о защите, один из крупнейших иностранных инвесторов в Украине написал официальное обращение к Президенту Владимира Зеленского.

В тексте обращения говорится о дочернем предприятии китайской национальной группы компаний строительных материалов (далее СNBM) – ООО «Восход Солар», которая обладает солнечной электростанцией в Николаевской области и является одной из десяти станций общей мощностью в 267 МВт, принадлежащих китайской корпорации.

По утверждению представителей компании, их активы попали в сферу интересов скандального украинского олигарха Павла Фукса, который ранее упоминался в СМИ как участник приобретения и взыскания долгов Киевского метрополитена на сумму в 2 млрд грн.

В открытом обращении китайский инвестор утверждает, что господин Фукс, пользуясь связями в судах и силовых структурах через непрозрачные аукционы ФГВФЛ, быстрое рассмотрение дел в судах и создание влиятельных следственных групп при Генпрокуратуре, фактически изымает имущество китайской национальной корпорации, которая является владельцем инвестиционного пакета более чем в 1 млрд долларов на украинском рынке возобновляемой энергетики.

В документе сообщается, что следователи и суды избегают контактов с представителями китайской корпорации, затягивают рассмотрение дела, или наоборот неожиданно выносят нужные Павлу Фуксу мгновенные решения, проводя в совещательной комнате всего 2 минуты, что, как утверждают представители компании, говорит о чрезвычайно высоком уровне коррумпированности в украинском «Фемида».

Китайская сторона обоснованно усомнилась в результативности судебной реформы под руководством Порошенко-Грановского, которые, по мнению инвестора, имеют давние и прочные отношения с Павлом Фуксом, который является конечным бенефициаром ООО «ФК Веста» из-за которой он и пытается заполучить активы китайской госкомпании.

«Таким образом, судебная и правоохранительная системы продолжают обслуживать интересы определенных лиц, которые были приближены к прежнему руководству государства, а все попытки компании решить ситуацию в правовом поле остаются безрезультатными», – говорится в обращении компании.

Крупный зарубежный инвестор ожидает, что Президент Зеленский даст свою оценку происходящим событиям.

Напомним, 11 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китайской народной республики в Украине Ду Веем. Как написал в своем Twitter Президент Украины, «говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами».

Кроме того, ранее сообщалось, что антирейдерская комиссия при Кабинете министров под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива рассмотрела дело о попытке рейдерского захвата и давления на активы китайской государственной корпорации СNBM в Украине – ООО «Восток Солар».

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