Коломойский стремится заблокировать иск Нацбанка в Швейцарии, – НБУ

Сегодня, 31 мая, Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Приватбанка о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Нацбанк обращает внимание: такой иск и указанные исковые требования – это попытка Коломойского остановить, а в дальнейшем и сделать невозможным рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства», – сказано в сообщении.

В НБУ напомнили, что в декабре 2018 года обратились к первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания задолженности как финансового поручителя перед НБУ.

«В 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем существенной доли Приватбанка, заключил с Национальным банком договоры поручительства и по собственной воле лично обязался выполнить требования Нацбанка по возврату кредитов рефинансирования, полученных ПриватБанком за период 2008-2014 годов. Как фактически, так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам Приватбанка, задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн», – подчеркивает регулятор.

В НБУ подчеркивают, что вместо добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, Коломойский совершает юридические действия с целью блокирования рассмотрения инициированных НБУ судебных процессов в Швейцарии и Украине о взыскании задолженности.

«Да, похожие исковые требования Коломойского были довольны Печерским районным судом города Киева 20 апреля 2019 года по имеющейся противоположного и однозначной судебной практики Верховного Суда в подобных правоотношениях», – сказано в сообщении.

Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа эстоппель* (широко применяется в практике Верховного Суда), Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства.

«Кроме того, это усложнит защиту интересов как НБУ, так и государства в судебных процессах в других юрисдикциях относительно возмещения убытков, нанесенных государству бывшими владельцами Приватбанка», – резюмирует Нацбанк.

Справка.

Эстоппель (англ. estoppel – отклонение, от estop – лишать права возражения) – в международном праве утрата права ссылаться на основания для признания договора недействительным или прекращение договора, выхода из него или приостановления его действия. Термин заимствован из англ. права, где он означает категорическое отрицание такого поведения стороны в процессе, которой она перечеркивает то, что предварительно было ею признано.

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