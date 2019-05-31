Климкин сообщил, чем будет заниматься после ухода с должности главы МИД

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин не планирует покидать политику.

Об этом он написал в Facebook.



«Как вы помните, я уже давно решил подать в отставку. Написал заявление заранее и подал ее сразу после инаугурации. Сделал это искренне и открыто, потому что считаю, что это отвечает настоящий европейской политической культуре. Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же попрошу всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом», – отметил Климкин.

Он также акцентировал, что по его мнению «новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести ее до общества и реализовать вместе с командой».

Напомним, Владимир Зеленский внес в ВРУ представление об увольнении Климкина, Полторака и Грицака.

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