Климкин: платформа Минска возобновит свою работу 5 июня

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться 5 июня.

Об этом сообщает Радио НВ.

«Минская площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, это должно произойти 5 июня», – заявил он.

Климкин добавил, что на следующей неделе президент Владимир Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины.

«Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые», – отметил он.

Добавим, 16 мая эксперты президента Владимира Зеленского встретились с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. В этот же день вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

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