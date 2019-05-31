Климкин говорит, что Зеленский понимает масштабы вызовов со стороны России

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин считает, что у новоизбранного президента Зеленского есть понимание масштабов вызовов со стороны РФ.

Об этом он рассказал Радио НВ.

«Я надеюсь, что так. Из тех разговоров, которые я имел с новым президентом, я вижу, что есть понимание масштаба этих проблем. Есть ли понимание детальное, что и когда делать, этого я, конечно, не могу сказать», – заявил министр, отвечая на вопрос, понимает ли новая власть вызовы со стороны России.

Добавим, секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что на следующем заседании СНБО обсудят проблемы Донбасса.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.