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Новости » Политика 31 мая, 2019, 19:37
Климкин говорит, что Зеленский понимает масштабы вызовов со стороны России

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин считает, что у новоизбранного президента Зеленского есть понимание масштабов вызовов со стороны РФ.

Об этом он рассказал Радио НВ.

«Я надеюсь, что так. Из тех разговоров, которые я имел с новым президентом, я вижу, что есть понимание масштаба этих проблем. Есть ли понимание детальное, что и когда делать, этого я, конечно, не могу сказать», – заявил министр, отвечая на вопрос, понимает ли новая власть вызовы со стороны России.

Добавим, секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что на следующем заседании СНБО обсудят проблемы Донбасса.

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РоссияПавел КлимкинВладимир Зеленскийновости Украиныновости политики
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2019-05-31 21:38 :10