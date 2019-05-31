Хиллари Клинтон собирается податься в кинобизнес, – СМИ
Информационное агентство Bloomberg сообщает, что политик Хиллари Клинтон и ее дочь Челси собираются заняться производством фильмов и телевизионных проектов.
Об этом сообщает Новое Время.
По данным журналистов, Клинтоны уже ведут переговоры с несколькими студиями для финансирования различных программ.
Отмечается, что большинство программ будут касаться роли женщины в обществе.
Для поддержки проекта Клинтоны могут прибегнуть к поддержке известных деятелей Голливуда. В частности, речь может идти о Стивена Спилберга.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.