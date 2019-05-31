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Новости » Мир 31 мая, 2019, 10:38
Хиллари Клинтон собирается податься в кинобизнес, – СМИ

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что политик Хиллари Клинтон и ее дочь Челси собираются заняться производством фильмов и телевизионных проектов.

Об этом сообщает Новое Время.

По данным журналистов, Клинтоны уже ведут переговоры с несколькими студиями для финансирования различных программ.

Отмечается, что большинство программ будут касаться роли женщины в обществе.

Для поддержки проекта Клинтоны могут прибегнуть к поддержке известных деятелей Голливуда. В частности, речь может идти о Стивена Спилберга.
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киноХиллари Клинтонновости мира
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