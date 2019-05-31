Гройсман заслуживал уйти в отставку еще в 2017 году, – нардеп Семенуха

Отличает успех или провал работы правительства количество созданных новых рабочих мест и торговое сальдо. Сейчас импорт существенно превышает экспорт, и страна все больше становится импортозависимой. Более того, с 2017 года правительство в стране было имени Порошенко-Гройсмана, потому что ни разу нардепы так и не смогли выполнить свою функцию и предоставить вотум доверия или недоверия правительству.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK говорил народный депутат Украины Роман Семенуха.

«В правительстве Гройсмана есть большие провалы в экономике страны, полный провал в социальной политике, а распиаренная, так называемая, пенсионная реформа привела к очередному падению реальной покупательной способности людей. И это несмотря на то, что правительство брало на себя обязательства ввести обязательный второй накопительный уровень», – сказал Семенуха.

По его словам, также успех или провал работы правительства можно оценивать с созданием новых рабочих мест и торговым сальдо.

«Обратите внимание, что импорт существенно превышает экспорт, и страна все больше становится импортозависимой. И есть полный провал и отсутствие стратегий по обслуживанию государственного долга Украины. Поэтому, на самом деле, Гройсман заслуживал уйти в отставку еще в 2017 году. Но исключительно из-за того, что это правительство не было Гройсмана, а Порошенко-Гройсмана, он остался», – считает он.

Он подчеркнул, что ни разу народные депутаты не смогли выполнить свою функцию и предоставить вотум доверия или недоверия. Поэтому Гройсман позорно будет продолжать при полном отсутствии вотума доверия и легитимности со стороны людей руководить правительством еще несколько месяцев.

«На самом деле, позорным является позиция народных депутатов, которые не поддержали сегодня отставку Гройсмана, что является абсолютно безответственно, но это не впервые. Ведь, «Самопомощь» неоднократно инициировала отставку Гройсмана, и, к большому сожалению, большинство мажоритарщиков привыкли получать миллиарды гривен в свои округа за ту политическую коррупцию, которая, к сожалению, сохранится и на этих внеочередных выборах», – подчеркнул Семенуха.

Он отметил, что мажоритарная система не отменена, а немало депутатов есть, фактически, заинтересованными в течение трех лет в деятельности действующего правительства. Что же о самом Гройсмае, то уже скоро его смогут оценить и сами люди на парламентских выборах.

«Я думаю, что настоящую оценку действиям персонально Гройсману и его команде дадут люди 21 июля. Убежден, что они сделают мудрый выбор», – добавил нардеп.

Напомним, сегодня народные депутаты не поддержали отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За проект постановления об отставке главы правительства № 10341 во время пленарного заседания Верховной Рады Украины проголосовали 97 парламентариев.

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