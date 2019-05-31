Гройсман вместе с Яценюком – Чорновил прогнозирует совместный поход на выборы

Будет трудно представить, что на следующие парламентские выборы эти два политика пойдут отдельно.

Это отметил политолог Тарас Чорновил в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

По мнению политического эксперта, Владимир Гройсман хорошо справился с обязанностями Премьер-министра.

«Новое правительство придет аж в октябре, а потому я не знаю, как премьер проведет свои последние 3-4 месяца на должности. Но в тех условиях, которые были – с таким политическим сопротивлением, в условиях войны, премьер и его правительство сделали достаточно много», – прокомментировал Тарас Чорновил.

Он отметил, что не сравнивал бы премьерство Владимира Гройсмана с работой его предшественника Арсения Яценюка.

«Два последних премьер-министра проявили определенные моменты наследственности. Я считаю, что между ними даже существует определенная солидарность. Гройсман продолжил тот курс, который начинал Яценюк. Впрочем часть курса Яценюка, опять же, разрабатывалась Гройсманом как вице-премьером и спикером парламента. В частности, тема децентрализации и все, что из нее вытекает, это работа Гройсмана, а не Яценюка», – считает Чорновил.

По словам политолога, ему будет трудно представить, что на следующие парламентские выборы эти два политика пойдут отдельно.

«Я их воспринимаю почти как объединение двух персон, и сейчас, когда в политическом процессе они различными способами будут идти в Верховную Раду, то мне их даже трудно разделять.

Стоит отметить, что Гройсман все же имел проблемы с Верховной Радой, особенно с реформационными законами. И тогда он шел к Порошенко, который добивался от парламента положительного голосования», – признал Тарас Чорновил.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде Украины состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. Во время инаугурационной речи он призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду освободить его от должности и продолжит работу в «антикризисном режиме».

29 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования с заявлением об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

30 мая ВРУ не поддержала проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

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