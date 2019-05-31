Гройсман о сотрудничестве с МВФ: Выборы нас приостановили

Задача Кабмина и лично премьер-министра – поддержать стабильность и экономический рост несмотря на избирательный период и обусловленную этим вынужденную паузу в диалоге с международными партнерами.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

«У людей сегодня есть надежда, люди в ожидании позитивных вещей. Моя главная задача – удержать страну, чтобы мы не сошли с пути экономического роста, низкой инфляции, планового обслуживания долга. Я за все, что делает страну сильнее. Здесь я партнер. Если есть другие сценарии – они не для меня», – сказал Гройсман.

Глава правительства также не исключил, что сценарии развития государства будут заложены в дальнейшую программу сотрудничества с международными партнерами, прежде всего, Международным валютным фондом, миссия которого работала в Украине последние две недели.

«Сегодня мы не сможем преодолеть вызовы, которые стоят перед нами, не пользуясь поддержкой международных партнеров. Нравится это кому или нет. И я хочу сказать, что МВФ готов работать с Украиной. Думаю, у нас будет программа, дополненная серьезными вопросами. Программа, которую мы выполняем сейчас, – оптимальная и эффективная, но выборы нас приостановили. Однако мы в полном взаимодействии», – отметил Гройсман.

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