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Новости » Политика 31 мая, 2019, 20:28
Глава МИД Франции 1 июня поедет в Чернобыль

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 1 июня планирует поехать в Чернобыльскую зону в Украине.

Об этом он рассказал журналистам после встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

«Хочу проинформировать о том, что завтра я посещу Чернобыль...Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АЭС», – сказал он.

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ЧернобыльФранцияЛе Дрианновости Украиныновости политики
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2019-05-31 21:38 :31