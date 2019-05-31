Федор Стригун в реанимации, нужна кровь, – сын народного артиста

Известный украинский режиссер и актер Федор Стригун находится в реанимации в Киеве. Его сын просит о помощи – артисту нужна кровь.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Известно, что г-Стригуна прооперировали, он пришел в себя и самостоятельно дышит.
«Федор Стригун прооперирован. Сейчас в реанимации. Пришел в себя. Дышит сам. – Вот этот не слишком щедрый информационный набор, который удалось получить от людей в белом. Я их понимаю и ни в коем случае не осуждаю их хладнокровие, а иногда и циничность в общении с гиперчувствительными родственниками пациентов», – пишет его сын Назар.
Также он добавил, что артисту необходима кровь любой группы и резуса. Для более подробной информации нужно написать в личные сообщения.
«о! есть еще одно важное дело! нужна кровь! группа и резус значения не имеют. кто имеет возможность – пишите мне в приват!» – говорит его сын.
Стоит добавить, что Федор Стригун находится в реанимации в Киеве.