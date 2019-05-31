Европейская угольная ассоциация Euracoal приветствует запуск украинского рынка электроэнергии с 1 июля

Евроассоциация угля и лигнита приветствует запуск украинского рынка электроэнергии с 1 июля

Европейская ассоциация угля и лигнита Euracoal приветствует запуск либерализованного рынка электроэнергии в Украине с 1 июля. В компании подчеркнуют, что это важный шаг в развитии государства.

Об этом говорится в письме главы Euracoal Брайана Риккетса к вице-премьеру Владимиру Кистиону, председателю НКРЕКП Оксане Кривенко, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, сообщают Украинские новости.

«Украина начинает реформу рынка электроэнергии и следует примеру большинства других европейских стран, которые реализовали Третий энергетический пакет ЕС «, – отмечается в документе.

В Euracoal отметили, что свободный рынок должен быть открытым для многих игроков, в том числе – импортеров и экспортеров.

Ассоциация предостерегла украинских чиновников от ошибок и отметила, что защиту бедных слоев населения следует организовывать с помощью соответствующей социальной политики, а не возложением этих функций на энергокомпании.

«Самое главное – конкурентный рынок, который должным образом отражает истинную стоимость электроэнергии, создает условия для инвестиций в новые электростанции и другую энергетическую инфраструктуру», – подчеркивается в письме.

Как сообщалось ранее, Минэнерго, НКРЕКП, ключевые энергокомпании призвали осуществить запуск рынка электроэнергии с 1 июля, заявив о своей готовности.

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