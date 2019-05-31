Экзамен для Зеленского: Тарута заявил, что действующий Президент повторяет ошибку Ющенко

Делать ставку только на команду, которая тебя окружала по жизни, – это повторять ошибки Виктора Ющенко. Владимиру Зеленскому следовало бы искать профессионалов в обществе, приглашать их в свою команду и мотивировать.

Таким мнением в эфире проекта «FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко» на телеканале ZIK поделился народный депутат Украины Сергей Тарута.

Он выразил убеждение, что Владимир Зеленский действительно хочет изменить нынешнюю систему, имеет чистые амбиции, но пока не обладает опытом, пониманием и соответствующей командой.

«Ставить на команду, которая тебя окружала по жизни, – это повторять ошибки Виктора Ющенко. Он тогда сказал, что, мол, профессионализм – это не важно, главное, чтобы были люди, которым я доверяю. Куда пошла страна? Она начала разрушаться», – вспоминает нардеп.

Следовательно, отмечает он, профессионализм – это одна из главных компетенций. Мол, профессионализм – это опыт, профессиональные знания человека и видение будущего.

«Понятно, что ты должен быть и порядочным, и патриотическим. Тогда это большое качество. Если сегодня политик не имеет этих качеств, то точно он не должен быть в парламенте, несмотря на то, что он твой друг», – объясняет Сергей Тарута.

По его словам, если у тебя нет таких людей, тогда нужно искать их в обществе, но эти люди не будут ждать в очереди.

«Это большая проблема и большое испытание для нового Президента и его команды. Те специалисты, которые имеют соответствующую компетенцию и действительно сегодня еще остались в стране, их надо искать, приглашать и мотивировать, чтобы они пришли и взяли на себя эту ответственность. Зато в очереди будут стоять тысячи тех, кто хочет приобщиться к корыту», – заявил парламентарий.

Напомним, Сергей Тарута заявил, что перед парламентскими выборами его партия «Основа» объединится с «Батькивщиной», с которой будет совместно участвовать в гонках.

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