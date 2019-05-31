До конца года будет масштабная сдача страны врагу, – Арьев о скандальном интервью Шефира

Народный депутат Украины от БПП Владимир Арьев выразил мнение, что недавние тезисы высказанные соучредителем «Квартала 95» Борисом Шефиром является проверкой украинского общества.

Об этом Владимир Арьев написал в Facebook.

«Скандальное антиукраинское интервью бизнесмена Шефира, брата помощника президента, прежде всего, является проверкой общества на реакцию. Будет жесткая – обозначенные планы отложат. Проглотит – до конца года будет масштабная сдача страны врагу. Стратегическое направление бизнес-партнер Зеленского очертил. Всем, кому Украина не просто территория, советую отнестись к этому крайне серьезно», – написал Арьев.

Напомним, партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир сказал, что у Владимира Путина имперские амбиции, и с ним можно договориться, но надо отменить закон о языке, чтобы снова делать русскоязычный продукт и продавать его России.

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