Девять украинцев гарантировали себе медали юниорского Евро-2019 по боксу

Сегодня, 31 мая, в Румынии пройдут полуфинальные поединки чемпионата Европы-2019 по боксу среди юниоров.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины, по результатам предварительной стадии соревнований до полуфиналов Евро-2019 среди юниоров в составе мужской сборной Украины прошли девять боксеров.

Сегодня, 31 мая, свои полуфинальные поединки в Румынии проведут:

весовая категория 46 кг – Даниил Дрыжак

весовая категория 48 кг – Дмитрий Молодан

весовая категория 50 кг – Роман Литвинов

весовая категория 57 кг – Вячеслав Бригаденко

весовая категория 60 кг – Владимир Горзов

весовая категория 66 кг – Кирилл Таран

весовая категория 70 кг – Никита Горбатенко

весовая категория 75 кг – Егор Феодосенко

весовая категория 80 кг – Матвей Ражба

Добавим, что ознакомиться с подробным составом полуфинальных пар юниорского Евро-2019 по боксу можно по ссылке.

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