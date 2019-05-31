Девять украинцев гарантировали себе медали юниорского Евро-2019 по боксу

Сегодня, 31 мая, в Румынии пройдут полуфинальные поединки чемпионата Европы-2019 по боксу среди юниоров.
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины, по результатам предварительной стадии соревнований до полуфиналов Евро-2019 среди юниоров в составе мужской сборной Украины прошли девять боксеров.
Сегодня, 31 мая, свои полуфинальные поединки в Румынии проведут:
весовая категория 46 кг – Даниил Дрыжак
весовая категория 48 кг – Дмитрий Молодан
весовая категория 50 кг – Роман Литвинов
весовая категория 57 кг – Вячеслав Бригаденко
весовая категория 60 кг – Владимир Горзов
весовая категория 66 кг – Кирилл Таран
весовая категория 70 кг – Никита Горбатенко
весовая категория 75 кг – Егор Феодосенко
весовая категория 80 кг – Матвей Ражба
Добавим, что ознакомиться с подробным составом полуфинальных пар юниорского Евро-2019 по боксу можно по ссылке.