Депутаты врут, когда говорят, что хотят открытые списки, – Лещенко

Единственный способ очистить политику – изменить избирательную систему. И депутаты врут, когда говорят, что поддерживают введение открытых списков.

Такое мнение в кулуарах парламента выразил народный депутат Украины Сергей Лещенко, трансляцию вел телеканал ZIK.

Он подчеркнул: сомневается, что из стенограммы встречи президента с лидерами фракций действительно могли убрать определенные моменты, как заявляет Олег Ляшко.

«Не вижу в этом никакого смысла. Ты там убирай – не убирай, все равно Ляшко выглядит, как человек, пришедший на эту встречу лишь с целью самопиара, вместо того, чтобы вести дискуссию, как будем избирать новый парламент и по каким спискам», – заявил нардеп.

Поэтому, по его мнению, это все просто превратилось в очередной виток избирательной кампании.

«Если есть претензии к стенограмме, он должен пойти в правоохранительные органы, пусть они уже решают, были ли нарушения. Кстати, вопрос, каков статус этой стенограммы и считается ли она официальным документом. Однако, за деревьями мы леса не увидели – лишь пиар», – убежден Лещенко.

Но через несколько месяцев Украина получит новый состав парламента, который будет определять ее дальнейшую судьбу – государство станет честной, некоррумпированной.

«Для этого мы должны изменить систему выборов», – считает депутат.

Он подчеркнул: единственный способ очистить политику – убрать мажоритарную составляющую. Мол, коррупционеры просачиваются в парламент через округа.

«И сейчас система выборов не изменилась. Нынешняя власть – бессильна что-то менять, потому что старая специально затянула вопрос до последнего», – отметил Лещенко.

Он убежден: депутаты врут. когда говорят, что хотят идти на выборы по открытым спискам. Ведь в противном случае уже давно бы изменили закон.

Как сообщалось, комитет ВРУ по правовой политики и правосудия принял решение о Избирательный кодекс с открытыми списками. Однако Верховная Рада сможет перейти к его рассмотрению лишь с следующей пленарной неделе.

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