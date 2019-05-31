Депутаты врут, когда говорят, что хотят открытые списки, – Лещенко

Единственный способ очистить политику – изменить избирательную систему. И депутаты врут, когда говорят, что поддерживают введение открытых списков.
Такое мнение в кулуарах парламента выразил народный депутат Украины Сергей Лещенко, трансляцию вел телеканал ZIK.
Он подчеркнул: сомневается, что из стенограммы встречи президента с лидерами фракций действительно могли убрать определенные моменты, как заявляет Олег Ляшко.
«Не вижу в этом никакого смысла. Ты там убирай – не убирай, все равно Ляшко выглядит, как человек, пришедший на эту встречу лишь с целью самопиара, вместо того, чтобы вести дискуссию, как будем избирать новый парламент и по каким спискам», – заявил нардеп.
Поэтому, по его мнению, это все просто превратилось в очередной виток избирательной кампании.
«Если есть претензии к стенограмме, он должен пойти в правоохранительные органы, пусть они уже решают, были ли нарушения. Кстати, вопрос, каков статус этой стенограммы и считается ли она официальным документом. Однако, за деревьями мы леса не увидели – лишь пиар», – убежден Лещенко.
Но через несколько месяцев Украина получит новый состав парламента, который будет определять ее дальнейшую судьбу – государство станет честной, некоррумпированной.
«Для этого мы должны изменить систему выборов», – считает депутат.
Он подчеркнул: единственный способ очистить политику – убрать мажоритарную составляющую. Мол, коррупционеры просачиваются в парламент через округа.
«И сейчас система выборов не изменилась. Нынешняя власть – бессильна что-то менять, потому что старая специально затянула вопрос до последнего», – отметил Лещенко.
Он убежден: депутаты врут. когда говорят, что хотят идти на выборы по открытым спискам. Ведь в противном случае уже давно бы изменили закон.
Как сообщалось, комитет ВРУ по правовой политики и правосудия принял решение о Избирательный кодекс с открытыми списками. Однако Верховная Рада сможет перейти к его рассмотрению лишь с следующей пленарной неделе.