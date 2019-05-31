Депутат из Литвы призвал ЕС пообещать Украине перспективу членства в 2020 году

Литовский депутат Андрюс Кубилюс, который с июля будет представлять Литву в Европарламенте, призвал в 2020 году принять декларацию с обещанием перспективы членства Украине.

Видео его выступления опубликовала в Facebook народный депутат Анна Гопко.

«Искренний друг Украины Андрюс Кубилюс – не последнее выступление в стенах Литовского Сеймасу как заместитель председателя комитета по вопросам европейской интеграции. Уже с июля Андрюс как депутат Европарламента будет и в дальнейшем продвигать Европейский инвестиционный план для Украины», – говорится в сообщении.

Кубилюс, который является одним из промоутеров так называемого «плана Маршалла для Украины» и идеи предоставления Украине перспективы членства в ЕС в 2027 году, заявил, что видит возможность принятия в 2020 году декларации, в которой бы содержалось обещание Украине о перспективе членства.

«В 2020 году Германия примет председательство (в Евросоюзе. – Ред..)... И мы видим возможности, что во время германского председательства мы можем принять Берлинскую декларацию за примером декларации в Салониках 2003 года по интеграции Западных Балкан», – сказал Кубилюс.

В 2003 году на саммите в Салониках европейские лидеры одобрили декларацию, в которой зафиксировали перспективу членства Западных Балкан.

Кубилюс считает, что в 2027 году, когда Литва во второй раз станет председательствующей в ЕС страной, возможно принятие решения о будущем членстве Украины, а также Грузии и Молдовы, в Евросоюзе. По его словам, этому будет способствовать то, что к 2027 году в ЕС будет голосовать ряд стран (Германия, Франция, Польша), которые являются заинтересованными в расширении ЕС.

«Будем амбициозными, давайте будем реалистичными и делать свою работу. Балтийские государства могут сыграть очень важную роль являясь наиболее проевропейскими странами в Европе», – отметил он в своем выступлении, перевод которого подает Европейская правда.

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