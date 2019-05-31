Деолигархизация: Такой первый законопроект планирует Вакарчук случае победы «Голоса»

Первый законопроект, который предложит политическая партия «Голос» в случае победы на внеочередных парламентских выборах, будет касаться деолигархизации.

Об этом Вакарчук рассказал в интервью Лига.Новости.

«Первым законопроектом, который мы предложим, будет деолигархизация. Детали этого мы расскажем позже. Я за то, чтобы в Украине были успешные бизнесмены. Но я против касты неприкасаемых, которые играют по собственным правилам. Я против манипуляций в СМИ», – сказал певец.

И добавил, что его команда будет «жестоко бороться» против использования политиков олигархами.

«Олигархи, как явление, должны исчезнуть», – отметил Вакарчук.

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