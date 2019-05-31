live
Aнонси
10 днів президентства Зеленського. Народ проти, 31.05.19 о 21:15
10 днів президентства Зеленського. Народ проти, 31.05.19 о 21:15
31 мая, пятница
Анонс програми Деталі за 01.06.19
Анонс програми Деталі за 01.06.19
1 июня, суббота
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
Анонс програми Злий дім: Велике переселення?
1 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 31 мая, 2019, 11:59
Деолигархизация: Такой первый законопроект планирует Вакарчук случае победы «Голоса»

Первый законопроект, который предложит политическая партия «Голос» в случае победы на внеочередных парламентских выборах, будет касаться деолигархизации.

Об этом Вакарчук рассказал в интервью Лига.Новости.

«Первым законопроектом, который мы предложим, будет деолигархизация. Детали этого мы расскажем позже. Я за то, чтобы в Украине были успешные бизнесмены. Но я против касты неприкасаемых, которые играют по собственным правилам. Я против манипуляций в СМИ», – сказал певец.

И добавил, что его команда будет «жестоко бороться» против использования политиков олигархами.

«Олигархи, как явление, должны исчезнуть», – отметил Вакарчук.

Читайте больше новостей на тему: Святослав Вакарчук
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
законодательствоновости Украиныновости политикиСвятослав Вакарчукпартия Голос
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-31 12:07 :41