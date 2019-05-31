Данилюк рассказал о перспективах переговоров с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры с Россией должны проводится только в Нормандском формате.

Об этом он сообщил в эфире 1+1, передает Новое Время.

В эфире телеканала 1+1 Данилюк сообщил, что сейчас прямой коммуникации с руководством РФ нет.

«Владимир Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в нормандском формате. Это правило, которого мы будем придерживаться», – заявил Данилюк.

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