Данилюк отреагировал на скандальные заявления Шефира

Борис Шефир является гражданином Украины, который имеет право на свою собственную точку зрения. У разных людей часто бывают различные позиции относительно многих вещей.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, общаясь с журналистами после заседания Совета нацбезопасности и обороны. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Он признался, что Совет национальной безопасности и обороны даже не рассматривал вопрос про скандальные заявления совладельца «Квартала 95» Бориса Шефира относительно войны с Россией и закона о языке.

«Я вообще не считаю, что это вопрос для рассмотрения СНБО. Если вы спрашиваете мою личную позицию, то мои взгляды совершенно отличаются от взглядов Шефира, – ZIK)», – подчеркнул секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Борис Шефир – гражданин Украины, у которого могут быть собственные взгляды на некоторые вещи.

«У меня так же могут быть свои взгляды. Взамен государство руководствуется действующими законами. Так происходит в любой цивилизованной стране», – отметил Александр Данилюк.

Следовательно, отметил он, людей очень много, и у каждого могут быть свои разные точки зрения.

«Давайте быть толерантными», – призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, совладелец «Квартала 95» Борис Шефир считает, что с Владимиром Путиным можно договориться, чтобы прекратить войну, хоть у него и есть имперские амбиции.

Кроме того, он заявил, что закон про украинский язык нужно отменить, а квоты на радио и телевидении – убрать.

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